Somers zal voltallige Vlaamse regering vragen om mee te stappen met de Pride(s) ARA

19 november 2019

16u39 0 Vlaams minister van Gelijke Kansen en Inburgering Bart Somers (Open Vld) zal aan de voltallige Vlaamse regering vragen om volgend jaar mee te stappen in de Pride(s). Dat heeft hij zonet gezegd in het Vlaams Parlement, na een vraag van Maxim Veys (sp.a).

In de commissie Gelijke Kansen en Inburgering werden vandaag de beleidsnota’s besproken. Sp.a-parlementslid Maxim Veys loofde de aandacht voor de LGTBQIA*-gemeenschap in de beleidsnota, maar zei ook daden te verwachten. “In Nederland nemen verschillende ministeries deel aan de Antwerp Pride", aldus Veys. Het Nederlands ministerie van Onderwijs huurt er zelfs een eigen boot. “Gaat u ook aan uw collega’s vragen om aan de Belgian en de Antwerp Pride deel te nemen?” wou Veys van bevoegd minister Bart Somers (Open Vld) weten. “Dat zou een belangrijk signaal zijn." Zijn vraag leidde even tot hilariteit, vanwege de "levendige fantasie" van Somers, die zich al met Jambon op een wagen zag staan. Maar de minister benadrukte dat hij “zeer zeker” bereid was om dat aan zijn collega’s te vragen. Om hen daar ook in gepaste uitrusting te krijgen, “zal ik wel heel veel charme aan de dag moeten leggen”, grapte hij.