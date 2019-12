Somers wil kostprijs tweede controle bij crematie niet doorrekenen aan nabestaanden SPS

11 december 2019

11u08

Bron: Belga 0 Nabestaanden laten opdraaien voor de kosten van de tweede artsencontrole die nodig is bij een crematie is "strijdig met de menselijke waardigheid". Dat heeft Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) geantwoord op een vraag van CD&V-parlementslid Katrien Schryvers. Sommige gemeenten, die momenteel opdraaien voor de kosten, beschouwen de extra medische controle als een administratieve last. Somers gaat op zoek naar een oplossing.

Bij een overlijden moet een arts de doodsoorzaak vaststellen. Bij een crematie is wettelijk een tweede medisch onderzoek nodig. Die extra controle is nodig om zeker te zijn dat er geen sprake is van een verdacht overlijden. Eens een lichaam gecremeerd is, is het moeilijk om nog een gerechtelijk onderzoek te starten. Die extra medische controle gebeurt door een arts die door de betrokken gemeente is aangesteld.

Maar niet alle gemeenten zijn even blij met die procedure. Zij draaien namelijk op voor de kosten van dat tweede onderzoek. Volgens Vlaams parlementslid Katrien Schryvers rekenen artsen gemiddeld 75 euro aan en kost het de gemeenten samen meer dan 4 miljoen euro op jaarbasis. En omdat het aantal crematies stijgt, zal dat cijfer nog toenemen.

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) heeft eerder al gesuggereerd om de kosten voor het tweede onderzoek op te nemen in de totale prijs van een crematie. Dat zou crematies wel iets duurder maken.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers wil echter niet dat de kosten worden doorgerekend aan de nabestaanden. "Dat is strijdig met de menselijke waardigheid", zegt hij. "Als mensen overlijden, of ze nu lang of niet lang in onze gemeenten gewoond hebben, kunnen we hen niet met een extra factuur opzadelen".

De Open Vld-minister heeft wel begrip voor het feit dat gemeenten spreken van een "administratieve last" en gaat op zoek naar een oplossing. De tweede controle gewoon afschaffen, is volgens Somers ook niet zonder risico omdat "het bewijzen van een verdacht overlijden dan veel moeilijker wordt".