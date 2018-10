Somers reageert na sneer De Wever: "Met uitspraak vernedert hij zijn eigen mensen. Hij zet hen compleet voor schut" Redactie

13 oktober 2018

18u55

Bron: belga 0 De steek die Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) zaterdag aan zijn Mechelse ambtsgenoot Bart Somers (Open Vld) gaf, doet die laatste af als "zenuwachtigheid over de positieve Mechelse aanpak".

Bart De Wever haalde op de slotmeeting van zijn partij voor de lokale verkiezingen van zondag uit naar burgemeesters van andere partijen, onder wie ook Bart Somers. "Je kan een stad heel goed besturen, maar stiekem de bodem uit de stadskas slaan. 'Après moi le déluge', het zou de verkiezingsslogan moeten zijn van de burgemeester van Mechelen", zei de Antwerpse burgemeester.



Bart Somers reageerde meteen via Twitter. "De Wever is zenuwachtig over positieve Mechelse aanpak. Begrijpelijk, want het contrast kan niet groter zijn. Mechelaars trappen niet in het ruziestoken uit Antwerpen. Morgen tonen we dat je met hoop en een verenigde stad verder geraakt."

In een meer uitgebreide reactie aan Belga zegt Somers dat je met een positieve aanpak meer kunt bereiken dan door te polariseren. "Onze positieve aanpak slaat aan. Mechelen scoort bijzonder goed in de stadsmonitor en is uitgegroeid tot een referentiestad. Bart De Wever gaat van ver moeten komen om in Antwerpen te verwezenlijken wat wij allemaal in Mechelen al verwezenlijkt hebben. Mechelaars laten zich ook niet de les spellen vanuit Antwerpen."

Somers vindt de sneer van De Wever ook pijnlijk voor de Mechelse N-VA, die in de Dijlestad samen met Open Vld in een coalitie zit. "Met zijn uitspraak vernedert hij eigenlijk zijn eigen mensen. Hij zet hen compleet voor schut."