Somers over nieuwe provinciegouverneurs: “Nog geen zicht op timing” ADN

07 juli 2020

16u46

Bron: Belga 1 Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant moeten nog even wachten op een nieuwe provinciegouverneur. Zicht op een nieuwe timing is er nog niet, gaf minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) dinsdag aan.

De Vlaamse regering moet op zoek naar nieuwe provinciegouverneurs voor Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg. Zeker de Oost-Vlamingen wachten al een tijdje: de provincie zit al bijna twee jaar zonder gouverneur.

Een objectieve selectieprocedure veroorzaakte een conflict in de vorige Vlaamse regering, waarna eind vorig jaar werd beslist om terug te keren naar de oude gewoonte van politieke benoemingen. Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) wilde de knopen tegen de krokusvakantie doorhakken, maar dat lukte niet.

Geen zicht op nieuwe timing

Zicht op een nieuwe timing is er nog niet, gaf Somers dinsdag aan na een vraag van sp.a-parlementslid Kurt De Loor. De gouverneurs moeten in elk geval vervangen worden, benadrukte Somers nog, maar de minister laat zich niet vastpinnen op een deadline. "Wanneer het dossier rijp is en de omstandigheden er zijn, zullen we de juiste mensen aanduiden als gouverneur.”

Eigenlijk zouden we de regering nog moeten bedanken voor het goede bestuur. Dat is natuurlijk de wereld op zijn kop, en het is te gek dat u met dat praatje probeert weg te komen Groen-parlementslid Jeremie Van Eeckhout

‘Flauw excuus’

De Loor kreeg bijval van Groen-parlementslid Jeremie Van Eeckhout en Van Eeckhout hekelde tegelijkertijd de terugkeer naar de oude selectieprocedure. "De crisis heeft aangetoond dat provinciegouverneurs belangrijk zijn, en dat ze getoetst moeten worden op hun competenties en niet op hun partijkaart."

Chris Janssens (Vlaams Belang) noemde de terugkeer naar de politieke benoemingen "een slechte zaak voor de geloofwaardigheid van politiek in dit land", al benadrukte hij ook dat de provincies voor de extreemrechtse fractie een overbodig bestuursniveau zijn.

