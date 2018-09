Somers: "Beschamend dat mensen geen woning kunnen huren op basis van afkomst" SVM

26 september 2018

20u08

Bron: Belga 0 Bart Somers vindt het "beschamend" dat kandidaat-huurders gediscrimineerd worden op basis van hun vreemde naam. Volgens de Open Vld-fractieleider moeten alle politieke verantwoordelijken dat fel veroordelen. De opmerking kan gezien worden als een steek onder water naar Vlaams minister van Wonen en Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA). Zij toonde zich kritisch over het onderzoek.

Uit een onderzoek van onder meer de VUB blijkt dat 40 procent van de mensen met een allochtone naam die in Antwerpen informeren naar een huurwoning gediscrimineerd wordt. "Beschamend", oordeelde Somers in zijn tussenkomst over de Septemberverklaring. "We moeten zeggen dat discriminatie op basis van afkomst onaanvaardbaar is. Dat gaat in tegen onze fundamentele waarden. Een politicus die dat doet, neemt zijn verantwoordelijkheid en gaat in tegen het hokjesdenken, de polarisering en de afgunst. Zo werkt hij mee aan een beter Vlaanderen."

Somers noemde geen namen, maar de opmerking kan wel geïnterpreteerd worden als kritiek op het beleid van Homans. "Hier gaan we weer! Racisme en discriminatie bestaan wel degelijk, maar 40 procent van de verhuurders in Antwerpen in die hoek zetten, is werkelijk grotesk!", had ze zelf getwitterd.

Geen reactie

Homans reageerde niet op de opmerkingen van Somers. Minister-president Geert Bourgeois deed dat wel in zijn slotwoord. Daar herhaalde hij dat zijn regering zich inzet voor een "inclusieve samenleving waar mensen met een verschillend verleden een gedeelde toekomst hebben".

Volgens Bourgeois neemt zijn regering initiatieven om gelijke kansen te bevorderen. "Maar tegelijk moeten we blijven beklemtonen dat die gedeelde toekomst enkel kan opgebouwd worden als de waarden van de Verlichting onderschreven worden." Na afloop van het debat keurde het Vlaams Parlement de Septemberverklaring van de Vlaamse regering meerderheid tegen oppositie goed.