Software contactonderzoek kan maar 10 contacten aan IB

30 juni 2020

04u24

Bron: Belga 0 Het zo al delicate contactonderzoek bij mensen met ­Covid-19 wordt bemoeilijkt door software die achterop loopt. Dat schrijft De Standaard vandaag. Zo kan het digitale platform dat de 'call agents' gebruiken, maximaal tien contactpersonen registreren.

Wanneer iemand meer dan tien personen doorgeeft, moeten de contactonderzoekers die hand­matig bijhouden. Vanaf woensdag mogen we nochtans wekelijks vijftien andere personen ontmoeten. Een update moet het probleem verhelpen.

Onmogelijk om zelf het contactcentrum te bellen

Een ander probleem is dat het vandaag onmogelijk is om zelf het contactcentrum te bellen. Besmette personen die zich een ­extra contact herinneren, kunnen dat dus niet doorgeven. Over drie weken moet dat verholpen zijn. Ook voor dokters die verbonden zijn aan scholen of bedrijven, wordt het daardoor eenvoudiger werken.

Langzaam maar zeker verbetert het contactonderzoek, al is er nog veel werk. Bij slechts de helft van de oproepen is er sprake van een gesprek, en daarbij geeft zeker niet iedereen contacten door.