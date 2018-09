Sofie H. (27) daagt niet op voor proces in beroep over kindermoord: "Baby Marthe heeft hooguit 12 minuten geleefd" Patrick Lefelon

28 september 2018

17u25

Bron: Eigen berichtgeving 3 Het proces rond de babymoord op het pasgeboren dochtertje van Sofie H. (27) uit Oosterwijk (Westerlo) is vandaag voor het Antwerpse hof van beroep van start gegaan. Sofie H. kreeg in december 2017 15 jaar effectief voor moord, maar ging tegen de veroordeling door de rechtbank van Turnhout in beroep. De vrouw blijft volhouden dat ze niet wist dat haar baby nog leefde. Het hele proces wordt nu overgedaan, maar Sofie H. was vandaag afwezig.

De kleine, gezonde Marthe heeft hooguit twaalf minuten geleefd. Marthe viel bij haar geboorte in de toiletpot. Het kindje spartelde en hapte naar lucht. Moeder Sofie H. bleef ijzig kalm op de pot zitten. "Sofie H. had zo vaak gelogen over haar zwangerschap dat Marthe wel dood moest geboren worden", stelde de openbare aanklager. Zij vordert opnieuw 15 jaar cel voor kindermoord.

De afwezigheid van Sofie H. is volgens de openbare aanklager veelbetekend. "Zij beseft nog altijd niet wat zij haar dochtertje Marthe heeft aangedaan. Zij wil haar nonchalante, egoïstische leventje verderzetten en wil voor niets of niemand verantwoordelijk afleggen." Dat leventje leidt Sofie H. al sinds zij een tiener is. Liegen is haar tweede natuur. Ten bewijze de vervalste doktersbriefjes op school. Haar opleiding van kapster heeft zij nooit afgemaakt.

Wanneer zij als een relatie begint met Bjorn, gaat dat van kwaad naar erger. Sofie werkt amper. Een interimjob wordt na één dag al opgezegd. Dan raakt zij zwanger. Vreemd want Sofie beweert dat zij de pil neemt. Een eerste keer besluit het koppel hun kindje te houden. Zij krijgen een dochter. Enkele jaren later wordt Sofie H. weer zwanger. Een resem sms’jes moeten haar vriend Bjorn geruststellen. De geboorte is afgebroken door een miskraam.

Verstrikt in haar eigen leugens

Vijf maanden later bevalt Sofie toch van een voldragen baby van 39 weken. Sofie laat het kindje in de toiletpot verdrinken. "Het kindje heeft 6 tot 12 minuten geleefd volgens de wetsdokter”, zegt de openbare aanklager. Sofie heeft geen enkele moeite gedaan om haar baby te redden. Natuurlijk niet, want door al haar leugens stond zij met de rug tegen de muur. Haar vriend Bjorn en haar vriendinnen had zij wijsgemaakt dat haar kindje een open rug had en dat zij een abortus overwoog. Een andere keer vertelde ze dat ze een miskraam had gekregen. Toen Marthe geboren werd, zat Sofie verstrikt in haar eigen leugens en moest zij het verhaal doen kloppen.”

Voor de tweede keer ongewenst zwanger

Na de dood van kleine Marthe zat Sofie H. drieënhalve maand in voorarrest en kwam dan vrij. Zij begon een nieuwe relatie. En opnieuw werd zij voor de tweede keer ongewenst zwanger. Opnieuw kwam zij met het verhaal dat zij de pil nam. Het koppel besloot het kindje te houden maar de relatie liep wel op de klippen. Sofie H. zit nu opgezadeld met twee dochters van vijf en twee jaar.

Sofie H. heeft geen psychische hulp gezocht, ook al is die broodnodig Openbaar aanklager

Openbare aanklager: "Sofie H. heeft geen psychische hulp gezocht, ook al is die broodnodig. Ik vorder vijftien jaar celstraf, een bevestiging van de straf die ze in eerste aanleg kreeg. Hopelijk zal die straf haar aansporen tot wat kritische zelfevaluatie."

Borderline

De verdediging probeerde een verklaring te zoeken voor hoe het zo ver is kunnen komen. "Sofie zat in een moeilijke relatie. Toen ze een tweede maal zwanger raakte, van een kind dat haar vriend niet zou willen, verdrong ze dat. Ze ontkende de zwangerschap, omdat ze niet wist wat ze moest doen. Dat uitstelgedrag past bij haar borderlinepersoonlijkheid. Ze besefte die dag niet dat ze aan het bevallen was en heeft nooit bewust het idee gehad om haar boreling om te brengen", stelde advocaat Bart Vanmarcke.

Hij betwistte de voorbedachtheid en de intentie tot doden en vroeg een herkwalificatie naar onopzettelijke doding. Hij vroeg het hof om haar een voorwaardelijke straf op te leggen, mee gelet op het feit dat Sofie H. intussen vast werk heeft en twee dochters van vijf en twee jaar. Arrest op 30 november.