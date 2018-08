Sofie getuigt over 20 jaar partnergeweld: "Ik mocht geen vrienden zien en werd geregeld opgesloten. Als ik niet luisterde zou hij mijn kinderen afnemen" Rob Van herck Birgit Herteleer

15 augustus 2018

17u12

Bron: VTM Nieuws 0 Jaarlijks worden heel wat vrouwen het slachtoffer van intrafamiliaal geweld, soms zelfs met dodelijke gevolgen. Vzw Trampolien wil die problematiek aankaarten met haar campagne 'Sta eens in haar schoenen'. 'Sofie', een schuilnaam van het slachtoffer, getuigt aan VTM NIEUWS over haar ervaring.

Ze is zelf twintig jaar lang het slachtoffer geweest van een gewelddadige partner met wie ze twee tienerkinderen heeft. Het duurde jaren voor ze dat zelf kon inzien. Ze durft nog altijd alleen anoniem en onder een schuilnaam te getuigen.

"Ik kreeg een verbod om familie of vrienden te zien. Ik mocht ook niet meer buitenkomen en werd geregeld opgesloten. Er was veel manipulatie en zeer uitgebreid seksueel geweld. Hij dreigde constant om de kinderen van me af te nemen als ik niet zou luisteren."

Sofie durfde vijf jaar geleden weg te gaan, maar ondervond zelf hoe moeilijk het is om uit een gewelddadige relatie te stappen. "Ik heb me initieel aangemeld bij het vluchthuis, maar dat zat helaas vol. En dan ben ik een beetje aan mijn lot overgelaten. Het is jammer dat er geen gecentraliseerde diensten zijn waarin alle aspecten samenkomen, want het gaat niet alleen om de rechtstreekse gevolgen van dat lichamelijke of psychische geweld. Er komt vaak ook een heel zwakke financiële situatie bij kijken. Er zijn kinderen betrokken, zij hebben ook ondersteuning nodig."

Gemiddeld doet een slachtoffer pas aangifte na 35 incidenten.