Sofie Engelen laat zich rijden door een Control Cruiser

15 oktober 2019

Al liftend door Vlaanderen gaat Sofie Engelen op zoek naar Control Cruisers om veilig op haar bestemming te geraken. Een Control Cruiser is een chauffeur die de maximumsnelheid respecteert in de bebouwde kom en zone 30. Marc is zo’n voorbeeldige bestuurder, al heeft hij daar een belangrijke reden voor. Toeval of niet, het blijkt ook voor Sofie de belangrijkste motivatie te zijn om de snelheidslimieten te respecteren.

De term Control Cruiser werd gelanceerd door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) om bestuurders die zich aan de snelheidslimiet houden te bedanken. Meer informatie over de Control Cruiser-campagne vind je op www.beloofd.be.