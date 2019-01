Sofia (22) vermist nadat ze voor het laatst gezien werd aan Grote Markt in Brussel HR

17 januari 2019

07u59

Bron: Federale Politie 0 Een 22-jarige vrouw is spoorloos verdwenen nadat ze op dinsdag 15 januari voor het laatst werd gezien in de omgeving van de Grote Markt in Brussel. De politie heeft een opsporingsbericht verspreid.

Sofia Leonova werd tussen 11 en 13 januari eveneens opgemerkt in Antwerpen, in de omgeving van het Centraal Station. De jonge vrouw is ongeveer 1,70 meter lang en mager gebouwd. Ze heeft zwart, lang haar. Ze heeft een kleine tatoeage van het cijfer ‘17' op haar linkerhand, tussen duim en wijsvinger. Ze spreekt Russisch en Engels.

Op het moment van haar verdwijning droeg ze vermoedelijk een grijze mantel, een zwart-wit-rood geruite sjaal, een zwarte broek en laarsjes. Ze is ook gekend als Alina Romanov en Arina Denkova.

Wie informatie heeft over het meisje of over haar verdwijning, kan de politie contacteren via dit webformulier of op het nummer 0800/300.300.