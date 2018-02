Soedanees wil niet terug naar Italië en krijgt gelijk van Raad Vreemdelingenbetwistingen EB

09 februari 2018

21u52

Bron: Belga 13 De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft de beslissing om een Soedanese man terug te sturen naar Italië opgeschort. Dat meldt de Franstalige openbare omroep RTBF op zijn website.

De man werd eind januari opgepakt in het Brusselse Maximiliaanpark en daarna opgesloten in het centrum voor illegalen in Vottem. Hij zou in overeenstemming met de Dublin-procedure worden teruggestuurd naar Italië, omdat hij via dat land Europa was binnengekomen.

Maar de man heeft de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken aangevochten. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen besliste daarop dat de uitwijzing inderdaad moet worden opgeschort. Het risico op een slechte behandeling in Italië werd onvoldoende onderzocht, schrijft RTBF.

De advocaat van de Soedanese man had zijn verdediging gebaseerd op een rapport van een Franse hulporganisatie, dat onder meer de slechte opvangomstandigheden in Italië aanklaagt.