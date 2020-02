Soedan gaat ex-president Omar al-Bashir overdragen aan het Internationaal Strafhof

11 februari 2020

De leiders van Soedan gaan ex-president Omar al-Bashir (76) overdragen aan het Internationaal Strafhof. Dat meldt de Britse omroep BBC. Hij wordt beschuldigd van genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid, in verband met het conflict dat in 2003 uitbrak in de regio Darfoer.