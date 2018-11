Sodexo moet overheid opnieuw boete betalen omdat te weinig Vlamingen overschakelen op elektronische dienstencheques AW

10 november 2018

09u53

HR-dienstverlener Sodexo moet een nieuwe boete van 3,2 miljoen euro betalen aan Vlaanderen omdat het bedrijf er niet in slaagt Vlamingen massaal te doen overschakelen op elektronische dienstencheques, zo bericht De Tijd vandaag.

Slechts 61 procent van de dienstencheques wordt elektronisch geïnd, blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde (N-VA) bij Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) opvroeg. Sodexo had met de Vlaamse regering nochtans afgesproken tegen het einde van 2017 een aandeel van 95 procent elektronische dienstencheques te halen.



11 miljoen aan boetes

In totaal is aan Vlaanderen al meer dan 11 miljoen euro aan boetes betaald. Volgens Sodexo heeft het bedrijf de Vlaamse weerstand tegen transacties zonder papier onderschat. "Er is sprake van enige vooruitgang, maar de groei gebeurt slechts met mondjesmaat", zegt Van Eetvelde. Ze vraagt zich af of de doelstelling van 95 procent ooit zal worden gehaald.

Toch heeft de Vlaamse overheid het contract met Sodexo verlengd tot het einde van 2019.