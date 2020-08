Socialistische vakbond voert druk op formatie op: “Werk en gezondheidszorg nog meer regionaliseren kan niet” SVM

13 augustus 2020

09u59

Bron: Belga 0 De socialistische vakbond is bezorgd over de federale formatie. Een verdere regionalisering van werk en gezondheidszorg pikt ABVV niet, laat algemeen secretaris Miranda Ulens verstaan in ‘De Standaard’.

De toenadering tussen de socialisten en de N-VA wordt argwanend gevolgd vanuit het socialistisch vakbondshoofdkwartier. Ulens vreest dat een verdere regionalisering zal dienen als pasmunt voor sociale maatregelen. Ze zegt te begrijpen dat sp.a-voorzitter Conner Rousseau en PS-voorzitter Paul Magnette hun verantwoordelijkheid opnemen. “Maar achteraf moeten ze het compromis wel kunnen verdedigen.”

ABVV wil onder meer dat de uitkeringen boven de armoededrempel worden getild, dat een collectieve arbeidsduurvermindering mogelijk wordt, dat de koopkracht stijgt en dat er geïnvesteerd wordt in openbare diensten. Een vermogensbelasting moet dat financieren. De pensioenleeftijd moet ook weer omlaag.

“Niet naïef”

"De socialisten moeten niet naïef zijn", aldus Ulens. "De N-VA wil uiteindelijk de sociale zekerheid splitsen. Daar zullen het ABVV en onze Waalse tegenhanger FGTB zich altijd tegen verzetten. We moeten de sociale zekerheid net versterken."

Op Radio 1 ontkende Ulens dat ze een aanval uitvoert op de formatie. "We doen geen aanval, we kijken vooral naar het programma, naar de inhoud. Als progressieve partijen het beleid kunnen voeren, dan weten we dat een goed beleid mogelijk is. Maar dat mag niet tegen gelijk welk prijs zijn. (...) We gooien geen roet in het eten, we kijken met gezond boerenverstand naar wat er op tafel ligt. Voor ons gaat het niet over instituties en structuren, maar over wat de mensen elke dag meemaken.”

