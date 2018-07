Socialistische vakbond verzet zich tegen plannen van Crevits om scholen meer en beter te laten samenwerken bvb

20 juli 2018

16u28

Bron: Belga 2 De socialistische vakbond ACOD verzet zich tegen het decreet bestuurlijke optimalisatie (BOS) van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Met dat decreet wil minister Crevits scholen meer en beter laten samenwerken en een schaalvergroting realiseren. Maar de socialistische vakbond is "geen vragende partij". "Is dit ontwerpdecreet noodzakelijk of een zoveelste stempel die onze minister wil drukken met het oog op de aankomende verkiezingen?", stelt Yves Vannijlen, provinciaal secretaris van ACOD onderwijs.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits koestert al langer plannen om het Vlaamse onderwijslandschap bestuurlijk te optimaliseren en schaalvergroting te realiseren. Door meer samen te werken of te fuseren zouden schoolbesturen schaalvoordelen kunnen realiseren op het vlak van middelen en administratie.

Het decreet van de CD&V-minister staat vandaag op de agenda van de Vlaamse regering. De socialistische vakbond ACOD verzet zich alvast tegen de plannen van Crevits. Volgens de vakbond maken die plannen het mogelijk om voortaan scholengemeenschappen te maken over de onderwijsniveaus heen en om scholengemeenschappen Vlaanderenbreed te organiseren.



Volgens de vakbond is er onvoldoende overleg gepleegd met de sociale partners en getuigt het van weinig respect om het decreet vlak voor het zomerreces - wanneer de vakbonden hun besturen en militanten moeilijk kunnen consulteren - goed te keuren. De vakbond vraagt zich ook af wie er vragende partij is voor de hervorming. "De vakbonden alleszins niet, de onderwijskoepels evenmin", klinkt het.

Nog volgens de vakbond biedt de huidige regelgeving al allerlei mogelijkheden om fusies en schaalvergroting mogelijk te maken. Ook het argument van een verhoogde werkzekerheid voor het personeel, telt volgens de vakbond niet. "Dat is een geschenk zonder inhoud, gezien dit al gegarandeerd wordt binnen het kader van de huidige regelgeving", zegt Vannijlen. "Investeer in leerlingen, leerkrachten, directies en niet in structuren waar geen nood aan is", besluit de vakbondsman.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits wenst voorlopig niet te reageren op de kritiek van de socialistische vakbond.