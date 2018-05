Socialistische vakbond stapt af van onderscheid tussen arbeiders en bedienden TTR

09 mei 2018

12u52

Bron: Belga 0 De BBTK en de Algemene Centrale (AC), de twee grootste centrales binnen de socialistische vakbond ABVV voor respectievelijk bedienden en arbeiders, zijn tot een akkoord gekomen dat voor 47 sectoren het principe vastlegt van één centrale per sector. Voortaan zullen werknemers van de betrokken sectoren vertegenwoordigd worden door de BBTK of de AC, ongeacht hun statuut. Het gaat om een samenwerkingsakkoord, geen fusie, zo melden ze vandaag in een gezamenlijk persbericht.

Leden en militanten in de betrokken sectoren zullen van de AC naar de BBTK of omgekeerd gaan. Het is volgens ABVV niet meer dan logisch dat de werknemers van een sector door één enkele centrale vertegenwoordigd worden, nu de harmonisering van de statuten van arbeider en bediende zich voortzet, de paritaire comités hervormd worden en de organisatie van de sociale verkiezingen wijzigt.

"De AC en de BBTK nemen hun verantwoordelijkheid op en nemen het initiatief om te vernieuwen in functie van deze evoluties. We maken niet langer het onderscheid tussen arbeiders en bedienden", klinkt het. De vakbond denkt op die manier "nog beter in staat te zullen zijn om een federale tegenmacht te organiseren in de bedrijven en sectoren én ten aanzien van de overheid voor de social profit". De vakbond denkt ook beter afgestemd te zullen zijn op de realiteit van het terrein.

Aangezien het gaat om een uitwisseling van sectoren heeft het akkoord geen impact op de tewerkstelling binnen de centrales, luidt het. De mandaten in de betrokken paritaire comités en andere paritair beheerde organen moeten tegen 1 januari 2019 overgeheveld zijn.