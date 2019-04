Socialistische vakbond organiseert "nationale actiedag” op 14 mei ADN

02 april 2019

17u03

Bron: Belga 0 De socialistische vakbond organiseert op 14 mei een nationale actiedag voor koopkracht en tegen ongelijkheid. Wat kan verwacht worden van die actiedag is nog niet duidelijk. Wel zal een actieaanzegging worden ingediend.

De actiedag kadert in het verzet van de vakbond tegen de te beperkte maximale loonmarge van 1,1 procent bovenop de index dit en volgend jaar en de te beperkte stijging van de minimumlonen met 10 cent per uur. De vakbond ijvert voor een minimumloon van 14 euro.

Welke vorm die actiedag zal aannemen is nog niet beslist, aldus een ABVV-woordvoerster. “Een betoging in Brussel of in de regio’s, een staking of andere vormen van acties? Dat is nog niet beslist”, aldus de woordvoerster. Wel staat vast dat een actieaanzegging zal worden ingediend. Op die manier zijn werknemers die willen deelnemen aan de actie gedekt. Het ABVV zegt nog de strijd voor hogere minimumlonen te willen aanhouden tot ver na de verkiezingen.

Het ABVV keurde vorig week het ontwerp van loonakkoord als enige af. De socialistische vakbond kan zich niet vinden in de te magere loonmarge en de te beperkte stijging van de minimumlonen. De regering besloot daarop de loonnorm door te voeren via koninklijk besluit.