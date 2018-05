Socialistische vakbond krijgt nieuw duo aan de top bvb

30 mei 2018

18u13

Bron: Belga 1 De socialistische vakbond heeft vandaag op een congres Robert Vertenueil verkozen als nieuwe voorzitter, in opvolging van de met pensioen vertrekkende Rudy De Leeuw. Miranda Ulens wordt de nieuwe algemeen secretaris.

De Leeuw was twaalf jaar voorzitter van het ABVV. In zijn plaats komt dus Waals-Brabander Robert Vertenueil. Die is vandaag algemeen secretaris en schuift door naar de stoel van voorzitter.

Omdat het ABVV moet worden geleid door een Nederlandstalig-Franstalig duo, moest er een nieuw Vlaams gezicht aan de top komen. Dat is de 49-jarige Miranda Ulens geworden, sinds 2014 lid van het federaal ABVV-secretariaat. De Limburgse komt uit de financiële sector en maakte carrière bij bediendebond BBTK. Als algemeen secretaris is ze de nummer twee van het ABVV en de nieuwe Vlaamse stem aan de top van de rode vakbond.

Ulens mag zich meteen lid noemen van de Groep van Tien, de toponderhandelaars van de vakbonden en de werkgevers. Het is die Groep van Tien die de belangrijkste sociale akkoorden in ons land onderhandelt, zoals het tweejaarlijks loonoverleg dat er eind dit jaar aan komt. Vertenueil zelf zetelt sinds een jaar in de Groep van Tien. In juni vorig jaar nam hij over van toenmalig algemeen secretaris Marc Goblet, die omwille van gezondheidsredenen met brugpensioen ging.

Het vierjaarlijks congres van de vakbond betekent meteen het afscheid van Rudy De Leeuw. De Ninovenaar is al sinds 1995 federaal secretaris bij het ABVV, en sinds 2006 voorzitter. Hij volgde toen André Mordant op. "Rode Rudy" heeft er een lange carrière opzitten bij de vakbond. De handelsingenieur begon in 1983 bij het ABVV, na bijna tien jaar les te hebben gegeven (economie en wiskunde). Sindsdien volgde een gestage klim binnen het syndicaat.