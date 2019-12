Socialistische vakbond gaat op 28 januari betogen voor "sterke sociale zekerheid” SPS

20 december 2019

13u51

Bron: Belga 6 De socialistische vakbond ABVV organiseert op dinsdag 28 januari een nationale betoging voor een sterke en rechtvaardig gefinancierde sociale zekerheid. De actie gaat niet gepaard met een stakingsaanzegging, bevestigt ABVV-woordvoerder Jurgen Masure. "Maar we roepen het maatschappelijk middenveld wel op om mee op straat te komen." De christelijke vakbond spreekt zich binnenkort uit over een eventuele deelname.

In september waarschuwde het ABVV al dat er een tekort dreigde in de sociale zekerheid van 6,4 miljard euro tegen 2024, als gevolg van de onderfinanciering. De vakbond wijst erop dat bij ongewijzigd beleid, de pensioenen, de terugbetaling van de gezondheidszorg en de sociale uitkeringen dreigen te worden verlaagd.

De vakbond wil naar eigen zeggen niet stilzitten en besloot daarom om actie te voeren, met een nationale betoging eind januari. Hij roept alle actoren uit het middenveld op om zich aan te sluiten. Daarbij wordt gekeken naar de ziekenfondsen, andere vakbonden, OCMW's, armoedeorganisaties, vrouwenorganisaties, enzovoort.

"We vieren dit jaar de 75ste verjaardag van de sociale zekerheid. Tegenover de uitdagingen en bedreigingen die sommigen uiten, willen we duidelijk maken dat de sociale zekerheid eigendom is van de werknemers en dat ze moet versterkt worden, rechtvaardig gefinancierd en georganiseerd op federaal niveau", aldus ABVV-voorzitter Vertenueil.

Over de praktische details van de manifestatie is nog maar weinig bekend. Waarschijnlijk zal de betoging van het Noordstation in Brussel naar het Zuidstation trekken. Ook over de verwachte opkomst laat het ABVV zich niet nog uit.