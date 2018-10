Socialistische vakbond gaat in december opnieuw actievoeren tegen de regering: “Stakingen niet uitgesloten” ADN

26 oktober 2018

13u15

Bron: Belga 0 De socialistische vakbond gaat in de eerste helft van december een actiedag organiseren tegen het regeringsbeleid. Dat is beslist op een federaal comité van het ABVV. Het kan zowel gaan om sensibiliseren als om betogen, maar ook stakingen zijn niet uitgesloten.

Ook in de eerste maanden van 2019, in aanloop naar de federale verkiezingen, wil de vakbond actievoeren. Daarme wil het ABVV de druk op de regering hoog houden. Een concrete invulling van die acties is er nog niet.