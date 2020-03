Socialistische vakbond doet oproep tot metaalsector: “Produceer ademhalingstoestellen” Belga

24 maart 2020

13u53 0 ABVV-Metaal roept de metaalbedrijven op om massaal ademhalingstoestellen te maken. “Firma's die actief zijn in de metaalbewerking, spuitgieten of assemblage kunnen perfect ook medische apparatuur maken”, klinkt het.

Volgens de socialistische vakbond is de metaalsector perfect in staat om bij te dragen aan de productie van apparatuur om de coronacrisis het hoofd te bieden. In die bedrijven is alle knowhow en apparatuur aanwezig om ademhalingstoestellen te produceren om de toename van het aantal patiënten op te vangen, klinkt het.

De vakbond liet zich voor de oproep inspireren door bedrijven die in binnen- en buitenland bijspringen om de medische sector uit de nood te helpen. “In Spanje leveren de fabrieken van Seat en Renault hun bijdrage door mondmaskers en ademhalingstoestellen te vervaardigen, en in België en Frankrijk produceren bedrijven tijdelijk ontsmettende handgel om het hoofd te bieden aan het tekort”, zegt ABVV-Metaal.

Race tegen de klok

“Wetenschappers voeren een race tegen de klok om het verzorgend personeel te voorzien van alle nodige apparatuur. Werknemers in de metaalsector zijn enthousiast om hun knowhow in te zetten in deze strijd van algemeen belang.”

Bedrijven die hun apparatuur of kennis ter beschikking willen stellen, kunnen dit doorgeven aan ABVV-Metaal. De vakbond maakt dan een overzicht van alle aanbiedingen.