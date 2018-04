Socialistische vakbond blokkeert distributiecentrum van Lidl in Genk Blokkade duurt voort tot maandagochtend Nathalie De Bisschop HR

28 april 2018

15u34

Bron: VTM NIEUWS, Belga 14 In Genk wordt vanaf zaterdag tot maandagochtend het distributiecentrum LDM geblokkeerd, dat Lidl-winkels bevoorraadt. De actie werd gestart door de Franstalige socialistische vakbond, maar hun Vlaamse collega's doen mee uit solidariteit. " Dit moet een signaal zijn aan de directie ", klinkt het bij Carine Meuwis, de voorzitster BBTK Limburg.

Volgens de vakbonden staan er een honderdtal vrachtwagens klaar in het distributiecentrum om vracht over te brengen naar de provincie Luxemburg. En dat willen ze koste wat kost vermijden. In Wallonië worden de distributiecentra in Courcelles en Marche geblokkeerd. "De mensen uit Luik vreesden dat er vrachtwagens van hieruit zouden vertrekken om winkels in Wallonië te bevoorraden. Er staan meer afgevaardigden uit Luik hier, wij komen naar hier om onze solidariteit te tonen."

BBTK Limburg zelf concentreert zich vooral op maandag. Aan het Lidl-filiaal in Genk gaat de vakbond de werknemers dan informeren over wat op tafel ligt. "Wij gaan niet beletten dat winkels opengaan", zegt Meuwis, die daarmee LBC-NVK-vakbondssecretaris Johan Lippens tegenspreekt. Die laatste zei te vrezen dat BBTK maandag de opening van de winkels zal belemmeren.

Ook BBTK-vakbondsssecretaris Jan De Weghe toont zich verbolgen over die bewering. "Vraag mij eens waar er ergens een stakingspiket staat dat mensen verhindert aan het werk te gaan", reageert hij. Hij stelt dat de socialistische vakbond net als de andere vakbonden een akkoord wil, maar zich niet kan neerleggen bij de beperking tot zes maanden. "Wij willen dat er extra uren komen voor onbepaalde duur of tot er een akkoord is. Waarom kan de directie die garantie niet geven? Als de directie van goede wil is, geeft ze hierop toe."

Vierde stakingsdag

Het is vandaag al de vierde dag op rij dat er gestaakt wordt bij de supermarktketen omdat de werkdruk te hoog ligt. Gisteren zaten de vakbonden samen met de directie, maar daar kwam voorlopig geen akkoord uit de bus.

De directie stelde gisteren wel al voor om de werkdruk tijdelijk te verlichten, in afwachting van meer structurele oplossingen. De christelijke en de liberale vakbond verdedigen het voorstel bij hun achterban. Enkel de socialistische vakbond BBTK wees het voorstel afgelopen nacht af.