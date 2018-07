Socialistische vakbond bezet sluis in Menen om wijzigingen in het personeelsstatuut aan te klagen bvb

30 juli 2018

12u21

Bron: Belga 0 Sinds 7 uur vanochtend bezet de socialistische ambtenarenbond ACOD de sluis in Menen. Het gaat om een "eerste verwittingsstaking" die de wijzigingen aan het personeelsstatuut van het Vlaams overheidspersoneel aanklaagt. De komende weken volgen er nog prikacties.

Door de bezetting van de sluis is het scheepvaartverkeer op de Bovenschelde, tussen Parijs en Gent, gehinderd. Daar komen op een drukke dag zo'n veertig tot zestig schepen langs.

"Dit is een eerste actie van mogelijks een hele reeks. En die acties gaan zich niet enkel beperken tot bruggen en sluizen", waarschuwt ACOD-secretaris Jan Van Wesemael. "We wachten de onderhandelingen van 24 september niet af en zullen zeker de strijd opvoeren."

Personeelsstatuut

De wijzigingen in het personeelsstatuut zijn volgens de vakbond "besparingsmaatregelen die alle personeelsleden in het loonzakje zullen treffen". Zo zullen statutairen na dertig ziektedagen op 65 procent van hun loon vallen, waar dit nu 100 procent is. Dat zal ook een daling van het pensioenbedrag tot gevolg hebben. Ook zullen voor elk personeelslid de premies wegvallen na dertig kalenderdagen, waar dit vroeger 35 werkdagen bedroeg. Daarbovenop werd het personeelsbestand fors verminderd, wat leidt tot een verhoogde werkdruk.

Voor ACOD is de maat vol. "Alle militanten zijn geïnformeerd en als het nodig is, kunnen we iedereen mobiliseren. Vandaag is gekozen voor een kleine prikactie zonder veel economische schade, maar als het nodig blijkt dan verscherpen we onze acties zodat ze toch goed voelbaar zijn over alle overheidsdiensten heen", besluit Wesemael.