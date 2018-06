Socialistische vakbond BBTK stemt dan toch in met protocolakkoord bij Carrefour TTR

15 juni 2018

09u08

Bron: Belga 0 De socialistische vakbond BBTK stemt uiteindelijk toch in met het protocolakkoord bij supermarktketen Carrefour. Dat meldt BBTK vanochtend in een persbericht. De vakbond had eerder drie grote bezwaren bij het protocolakkoord geuit en wachtte op verduidelijking van de directie. Ondertussen werd volgens de vakbond over de drie punten vooruitgang geboekt, waardoor BBTK "het protocolakkoord met de nodige aanpassingen zal ondertekenen". De christelijke en liberale vakbond keurden het voorstel eerder al goed.

BBTK was onder meer ongerust over het lot van de langdurig zieken, vooral bij de vijf hypermarkten van de groep die omgebouwd zullen worden tot supermarkten door de herstructurering. Het gaat om de hypermarkten in Genk, Belle-Île Angleur (Luik), Haine-Saint-Pierre (Henegouwen), Westerlo en Sint-Kruis Brugge. De BBTK eiste dat de langdurig zieken van de vijf hypermarkten die tot Market omgevormd worden een ruimere toegang zouden hebben tot de formules van vrijwillig vertrek uit het bedrijf.

"Ook al haalt de BBTK niet volledig gelijk op dit punt, toch garandeert de directie alvast dat langdurig zieken die het werk hervatten een aangepaste werkpost krijgen in de hypermarkt die het dichtst bij hun woonplaats ligt. Zo wordt het doembeeld van ontslag wegens overmacht voor die mensen weggewerkt", klinkt het vandaag.

Ontslagen

Wat de tewerkstellingsgarantie in de centrale diensten betreft, bevestigt de directie volgens de vakbond dat ze na deze herstructurering geen economische ontslagen van contracten van onbepaalde duur zal uitvoeren tot eind 2022. "Als er eventueel outsourcing zou worden overwogen, wordt er eerst onderhandeld alvorens enige maatregel met impact op de tewerkstelling wordt doorgevoerd."

"Over de uitbreiding van het tijdskrediet geeft de directie de BBTK gelijk en dus zal tijdskrediet zowel in de zetel als in de winkels toegelaten worden tot en met categorie vijf", aldus de vakbond. "Dat is een flinke stap vooruit wetende dat nogal wat managers hun werkpost in het kader van de nieuwe winkelorganisatie dreigen te zien verdwijnen. Met deze uitgebreide mogelijkheid van tijdskrediet zullen ongetwijfeld ontslagen vermeden kunnen worden."

De directie van Carrefour kondigde in januari een herstructurering aan waarbij tot 1.233 jobs in België bedreigd waren.