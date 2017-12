Socialistische spoorbond staakt om op 19 december te gaan betogen (met de trein aan gunsttarief) EB

Bron: Belga 9 Benoit De Freine De socialistische spoorvakbond heeft een stakingsaanzegging ingediend voor 19 december, de dag van de nationale betoging tegen het pensioenbeleid van de regering. Dat meldt RTL. Maar het is niet de bedoeling het treinverkeer lam te leggen, zegt Ludo Sempels van ACOD Spoor.

"We willen enkel de mogelijkheid geven aan onze militanten om deel te nemen aan de betoging", zegt Sempels. De spoorvakbond doet op die manier mee aan het actieplan van ABVV. Ook bij overheidsvakbond ACOD loopt er een stakingsaanzegging om de betogende militanten te dekken.

"We roepen niet op om het treinverkeer stil te leggen, al is het niet uitgesloten dat er links of rechts iemand niet aanwezig is", zegt Sempels. De vakbonden rekenen zelfs op de treinen om de betogers in Brussel te krijgen. Er is zoals gebruikelijk een speciaal tarief aangevraagd voor de betogers.