Socialistische Mutualiteiten willen goede terugbetaling voor patiënt bij vervoer tussen ziekenhuizen

30 december 2019

14u56

De Socialistische Mutualiteiten waarschuwen dat door de start van de ziekenhuisnetwerken het niet-dringend patiëntenvervoer tussen ziekenhuizen zal toenemen. Dat is problematisch omdat dergelijk vervoer weinig tot niet gereglementeerd is, en de patiënt zo de rekening zal betalen van de samenwerking en specialisatie. "Het ziekenfonds dringt dan ook aan op een goede terugbetaling voor de patiënt bij vervoer tussen ziekenhuizen", zegt algemeen secretaris Paul Callewaert.

Vanaf 1 januari moeten alle ziekenhuizen in België deel uitmaken van een ziekenhuisnetwerk. De Waalse ziekenhuizen zullen vanaf dan officieel binnen netwerken georganiseerd zijn, de Vlaamse en Brusselse ziekenhuizen volgen begin 2020. Dat is volgens het socialistische ziekenfonds goed nieuws voor de patiënt wat de kwaliteit en efficiëntie van de zorg betreft, maar het kan ook zijn ziekenhuisfactuur de hoogte injagen doordat een niet-dringend vervoer van het ene naar het andere ziekenhuis vaker nodig zal zijn.

Tussen campussen van dezelfde ziekenhuisgroep draagt het ziekenhuis de kosten. Dat is ook het geval wanneer de patiënt nog dezelfde dag terugkeert naar zijn eerste ziekenhuis. In de andere gevallen komen de kosten op de schouders van de patiënt terecht, en volgens een analyse door de Socialistische Mutualiteiten kan die factuur flink oplopen. In 2018 werden er 1.048 ritten gefactureerd voor gehospitaliseerde patiënten met een gemiddelde kostprijs van 163 euro, en de duurste factuur was 2.099 euro. Voor ambulante patiënten werden 1.398 ritten gefactureerd aan een gemiddelde factuur van 106 euro, met 1.078 euro als uitschieter. En dat is volgens Paul Callewaert slechts het topje van de ijsberg, omdat de manier waarop ziekenhuizen factureren niet altijd transparant verloopt.

Vast tarief

De algemeen secretaris wil daarom dat het ziekenvervoer tussen ziekenhuizen terugbetaald wordt door de verplichte ziekteverzekering, omdat het deel uitmaakt van de behandeling. De facturatie door ziekenhuizen moet ook transparanter zodat ze goed kan opgevolgd worden, en de tarieven voor het niet-dringend ziekenvervoer tussen ziekenhuizen moeten worden gereglementeerd. Vorige week raakte bekend dat Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) een vast tarief gaat invoeren voor niet-dringend ziekenvervoer, maar de Socialistische Mutualiteiten vinden dat onvoldoende en dringen aan op afstemming met de federale overheid.