Socialistische en liberale vakbond bij het spoor willen staken op 19 december TT

10 december 2019

13u13

Bron: Belga 8 De socialistische vakbond ACOD en de liberale vakbond VSOA hebben een aanzegging ingediend voor een 24 urenstaking bij het spoor op donderdag 19 december. Dat werd bij de bonden vernomen. Er volgt nog een ultieme verzoeningspoging, maar intussen wordt de procedure voor minimale dienstverlening opgestart, laat HR Rail, de juridische werkgever van het spoorpersoneel, weten. De christelijke vakbond ACV doet voorlopig niet mee met de twee andere bonden.

Gisteren vond er een verzoeningsvergadering plaats bij HR Rail, de juridische werkgever van het spoorpersoneel, naar aanleiding van een zogenaamde alarmbelprocedure die door de vakbonden in gang was gezet. Dat is een van de stappen in de richting van een staking.

De socialistische spoorbond consulteerde vandaag de achterban, maar die vond de verzoening blijkbaar onvoldoende. De bond diende een aanzegging in voor een 24 urenstaking: van woensdag 18 december om 22.00 uur tot donderdag 19 december om 22.00 uur. Een aanzegging waar de liberale bond VSOA zich bij aansluit.

Het conflict draait rond een ontwerp van sociaal akkoord voor de periode 2020-2022 bij de spoorwegen. Dat werd eerder door de bonden verworpen.

“We hebben de afgelopen acht maanden de sociale dialoog alle kansen gegeven, maar vandaag moeten we vaststellen dat de onderhandelingen zijn mislukt”, zegt ACOD Spoor. De bond wijst de “onverzettelijkheid” van de directie met de vinger. “Zij blijft doof voor de verwachtingen van alle personeelsleden - én reizigers”, klinkt het.

De socialistische spoorbond vraagt een loonsverhoging met 1,1 procent - net als wat in de privésector is overeengekomen -, statutaire aanwervingen, dezelfde loonsvoorwaarden voor contractuelen en statutairen en het behoud van de 36-urige werkweek.

De christelijke vakbond ACV-Transcom doet voorlopig niet mee. “Wij hebben geen aanzegging ingediend”, aldus vakbondsman Luc Piens. “We hebben een ander actieplan. We wachten de verzoeningsvergadering af die HR Rail zal bijeenroepen naar aanleiding van de stakingsaanzegging” van de andere vakbonden.

Staking voor donderdag afgeblazen

Eind november was er al eens een stakingsaanzegging ingediend bij het spoor. Toen kondigden de drie vakbonden een staking aan op 12 december, maar die werd afgeblazen, omdat volgens HR Rail niet de juiste procedures waren gevolgd. Ook de concentratie van spoorlui aan de hoofdzetel van HR Rail nu donderdag, gaat niet door, bevestigt Piens.

HR Rail bevestigt wel de nieuwe aanzegging door ACOD en VSOA. Die werd blijkbaar wel volgens de regels ingediend, want de directie start de procedure op om een minimale dienstverlening te voorzien tijdens de staking. Daarvoor wordt aan de werknemers gevraagd of ze zullen werken of niet. “We betreuren deze stakingsaanzegging en herhalen nogmaals hoe belangrijk het is om de sociale dialoog te blijven voortzetten”, klinkt het. Er volgt nog een verzoeningsvergadering.

HR Rail zegt te streven naar een akkoord met “een zo goed mogelijk evenwicht biedt tussen de noden van de klanten en de optimale aanwending van de middelen die ter beschikking worden gesteld, een beter welzijn en verhoogde koopkracht van alle medewerkers, en het voortbestaan van de entiteiten met het oog op de nakende liberalisering en de budgettaire beperkingen”.