Socialistische bond wil onderhandelen over herwaardering alle spoorberoepen KVE

13 juli 2018

15u14

Bron: Belga 0 De socialistische vakbond ACOD Spoor heeft zich gebogen over het dossier van de herwaardering van de treinbestuurders. De spoordirectie en de bonden ACV-Transcom en VSOA sloten daar eerder een akkoord over, terwijl ACOD Spoor tegen was. De bond wil nu onderhandelingen opstarten over een herwaardering van alle spoorberoepen.

Het akkoord van woensdag is geldig, omdat er binnen de nationale paritaire commissie een tweederdemeerderheid werd behaald. Het voorziet in een koopkrachtverhoging voor de treinbestuurders van 6 procent en een reeks maatregelen om de werkomstandigheden te verbeteren. In ruil is het aan de treinbestuurders om de productiviteit te verhogen met 2 procent.

De socialistische spoorbond is gekant tegen elke productiviteitsverhogende maatregel voor spoorlui, zo herhaalt het nationaal uitvoerend bureau, dat vrijdag bijeenkwam. "Het luik over productiviteitsverhoging voor de treinbestuurders neutraliseert enerzijds een deel van de voorgestelde herwaardering, en legt anderzijds een wijziging van de reglementering over de dienst- en rusttijden op, die ook gevolgen zou kunnen hebben voor andere beroepscategorieën", klinkt het.

Het nationaal uitvoerend bureau heeft de nationaal secretaris daarom het mandaat gegeven om een eisenbundel op te stellen voor een herwaardering voor alle spoorwerknemers. "Uit deze beslissing volgt dat er snel onderhandelingen zullen moeten worden opgestart over een nieuw sociaal voorakkoord, aangezien het huidige eind 2018 afloopt", luidt het.