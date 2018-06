Socialistische bond bezorgd over veiligheid tijdens spoorstaking IB

29 juni 2018

01u57

ACOD Spoor zegt bezorgd te zijn over de veiligheid op het spoor tijdens de 48 urenstaking die gisterenavond begonnen is. Personeel dat niet de gepaste opleiding kreeg, zou moeten instaan voor de verkeerscontrole tijdens de staking. Infrastructuurbeheerder Infrabel zegt "gechoqueerd" te zijn en spreekt van "geruchten die verspreid worden".

"Volgens onze informatie zullen medewerkers die geen geschikte opleiding kregen aan de knoppen zitten in de signalisatiecabines tijdens de staking", zegt ACOD in een Franstalig persbericht. Er wordt geklaagd over "een verbetenheid om een gegarandeerde dienstverlening in te voeren".

"Veiligheidscontrole is essentieel"

Infrabel-woordvoerder Arnaud Reymann ontkent de beweringen van de socialistische bond. "De verkeerscontrole is een essentiële functie, waarvoor de medewerkers gekwalificeerd moeten zijn. Het tegendeel zou onwettig zijn. Kan je je voorstellen dat een bedrijf als Infrabel de veiligheid in het gedrang zou brengen?"

ACOD klaagt ook over druk op de medewerkers, omdat ze langer dan de reglementaire acht uur zouden werken. "Niet waar", zegt Infrabel.