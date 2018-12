Socialistisch Ziekenfonds pleit voor generische geneesmiddelen: “Consequent goedkoopste geneesmiddel voorschrijven bespaart patiënt 47 miljoen” AW

04 december 2018

15u39

Bron: Belga 0 Als artsen consequent het goedkoopste geneesmiddel zouden voorschrijven, dan zou dat de patiënten een besparing opleveren van 47 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarlijkse barometer 'goedkoopste geneesmiddel' van het Socialistisch Ziekenfonds. Dat roept op om alle drempels weg te werken voor goedkoop voorschrijven.

Generische geneesmiddelen zijn goed ingeburgerd in België, aldus het Socialistisch Ziekenfonds. Het gaat om geneesmiddelen met hetzelfde actieve bestanddeel als het originele alternatief, maar die goedkoper zijn zowel voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) als voor de patiënt. In 2017 kregen acht op de tien leden van het Socialistisch Ziekenfonds een generisch geneesmiddel en 99,9 procent van de artsen schreven er voor.



Toch blijven artsen originele geneesmiddelen voorschrijven in bijna één op de twee gevallen, zelfs al zijn er generieken beschikbaar.

Besparing van 17 tot zelfs 67 miljoen euro

De goedkoopste geneesmiddelen zijn de geneesmiddelen die in een prijsvork liggen van vijf procent ten opzichte van het goedkoopste alternatief. Indien in 2017 steevast een geneesmiddel uit die korf was afgeleverd, had dat de ziekteverzekering 17 miljoen euro bespaard en de patiënt 31 miljoen. Indien systematisch gekozen werd voor het goedkoopste alternatief, gaat het zelfs om 67 en 47 miljoen euro.



Artsen zijn nochtans verplicht om een bepaald percentage minder dure geneesmiddelen voor te schrijven. In 2017 verhoogde het quota van aantal voorschriften "goedkoopste geneesmiddelen" voor huisartsen van 50 naar 60 procent. Vandaag ligt het gemiddelde op 54,8 goedkope voorschriften. Dat is een stijging tegenover 2016 (53,6 procent), maar ligt dus nog niet op de beoogde 60 procent.

Drempels wegwerken

"Het voorschrijfgedrag wordt onvoldoende gestuurd door deze wettelijke verplichting", aldus het Socialistisch Ziekenfonds. "Andere maatregelen, zoals de komst van nieuwe generieken of het aankondigen van de schrapping van terugbetaling van sommige geneesmiddelen in 2017, zorgen vaak voor een belangrijker impuls.”



Het ziekenfonds roept dan ook op om de drempels voor goedkoop voorschrijven weg te werken. Zo pleit het voor een verbod om aan de patiënt een supplement te vragen als er een alternatief bestaat voor het originele geneesmiddel, voor een verplichting voor de apotheker om het goedkoopste geneesmiddel af te leveren bij elke nieuwe behandeling wanneer een generisch alternatief beschikbaar is, en voor de mogelijkheid voor de huisapotheker om aan de patiënt voor te stellen een goedkoper alternatief af te leveren voor lopende behandeling.



Vandaag mag de apotheker namelijk enkel een geneesmiddel uit de korf goedkoopste geneesmiddelen afleveren indien de arts dit heeft voorgeschreven of indien de arts op stofnaam heeft voorgeschreven waarbij hij enkel het actieve bestanddeel op het voorschrift vermeldt.