Sociale uitkeringen zullen dit jaar toch niet stijgen ttr

02 juli 2019

14u54

Bron: belga 1 binnenland Volgens de nieuwste inflatieprognoses van het Federaal Planbureau zal de spilindex in december pas overschreden worden. Daardoor zouden de sociale uitkeringen in januari 2020 en de wedden van het overheidspersoneel in februari 2020 met 2 procent stijgen.

De vorige overschrijding dateert van augustus 2018. Tot vorige maand ging het Planbureau nog uit van een nieuwe overschrijding van de spilindex in november. Daardoor zouden de sociale uitkeringen nog in december van dit jaar automatisch met 2 procent worden opgekrikt wegens de gestegen kosten van het levensonderhoud, gevolgd door een stijging van de ambtenarenlonen een maand later.

Voorts verwacht het Planbureau voor 2019 een inflatie van 1,6 procent, terwijl de instelling vorige maand nog uitging van 1,7 procent. Vorig jaar bedroeg de inflatie 2,05 procent, in 2017 2,13 procent.