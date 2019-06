Sociale robot helpt en begeleidt kinderen met diabetes in het UZ Brussel FVI

14 juni 2019

12u27

Bron: Belga 0 Kinderen met diabetes type 1 kunnen in het Universitair Ziekenhuis Brussel in Jette voortaan rekenen op de begeleiding en hulp van een sociale robot wanneer ze te maken krijgen met de ziekte. Het imec.icon-project ROBO-CURE focust zich op de begeleiding van pas gediagnosticeerde kinderen.

Wanneer een kind te horen krijgt dat hij of zij lijdt aan diabetes type 1, wordt die overspoeld met informatie. Zo moet het plots leren hoeveel koolhydraten een maaltijd bevat, hoe ze moeten omgaan met draagbare toestellen zoals insulinepompjes of wat ze moeten doen als ze gaan sporten of een suikerdipje hebben op school. Dat is niet evident voor een kind en dus is een gepersonaliseerde aanpak noodzakelijk.

Uit verschillende testen blijkt dat de interactie met een sociale robot een belangrijk voordeel kan opleveren. Het UZ Brussel zet daarom voortaan twee robots in om met de kinderen om te gaan en hen op een educatieve manier de nodige informatie over diabetes mee te geven. Want minder dan de helft van de kinderen zou hun diabetes grondig onder controle hebben.

De robot kan de kinderen enkele quizvragen voorschotelen, maar herkent ook situaties. Zo detecteert die wanneer een maaltijd in de kamer komt of kan die de data van een glucose-sensor in real-time aflezen en het kind waarschuwen wanneer er een tekort is.

"In een volgende fase bekijken we hoe we de robot kunnen herprogrammeren om de behandeling van andere chronische aandoeningen zoals bijvoorbeeld obesitas te ondersteunen", zegt professor Inge Gies.