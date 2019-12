Sociale partners zijn het eens over aanpassen van procedure bij collectief ontslag AW

17 december 2019

19u56

Bron: Belga 0 Binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR) zijn de sociale partners het eens geraakt over enkele aanpassingen aan de Wet-Renault, zo bevestigt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). De wet is al twintig jaar oud en regelt de procedure bij een collectief ontslag.

Een van de aanbevelingen die de NAR nu doet aan werkgevers- en vakbondsvertegenwoordigers binnen bedrijven en sectoren is om de informatie- en consultatiefase af te bakenen in de tijd. "Men moet een duidelijke planning opstellen om een in de tijd beperkte, maar kwaliteitsvolle informatie-consultatieperiode te kunnen garanderen.”

“Daarbij engageren de vakbonds- en werkgeversafgevaardigden zich ertoe de agenda van de vergaderingen te respecteren en samen te bepalen hoe de vragen en antwoorden zullen worden overgemaakt. In die planning kunnen ze ook de modaliteiten vastleggen om een beroep te doen op derden of experts", aldus het VBO. De bedoeling hiervan is om de procedure efficiënter te laten verlopen.

Een andere aanbeveling luidt dat men medecontractanten voor wie de herstructurering een zware impact heeft, zou oplijsten en inlichten. "Zij worden ofwel bij de aankondiging van het voornemen tot ontslag of net daarna ingelicht. Er worden ook contactpersonen aangesteld opdat de medecontractanten de eventuele gevolgen van de herstructurering kunnen onderzoeken, en opdat ze op hun beurt zelf hun eigen organen of werknemers kunnen inlichten." Deze maatregel zou in veel bedrijven die de procedure-Renault hanteren wel al gangbaar zijn.

Herstructurering

De sociale partners kwamen ook overeen om in een latere fase de regelgevende teksten met betrekking tot herstructurering te centraliseren in een unaniem advies bij de Nationale Arbeidsraad.

In datzelfde advies zal ook worden voorgesteld om de informatiestromen tussen overheden, werknemers en werkgevers te vereenvoudigen en te verbeteren, aan de hand van een uniek loket en een uniek informatieplatform. Binnen drie jaar volgt hiervan een evaluatie door de NAR.