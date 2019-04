Sociale partners bereiken akkoord over uitvoering loonakkoord, regering wil maatregelen snel uitvoeren ttr

02 april 2019

14u51

Bron: belga 2 binnenland Vakbonden en werkgevers hebben binnen de Nationale Arbeidsraad een akkoord bereikt over de uitvoering van het loonakkoord. Dat is vernomen bij de sociale partners. Hierdoor is onder meer een versoepeling van de voorwaarden voor brugpensioen mogelijk. De regering zal er alles aan doen om de akkoorden snel om te zetten, klinkt het bij minister van Werk Kris Peeters (CD&V).

Eind februari bereikten de sociale partners een ontwerp van loonakkoord voor dit en volgend jaar, waardoor de lonen met maximaal 1,1 procent kunnen stijgen bovenop de index. Bonden en werkgevers kwamen ook overeen om de minimumlonen te laten stijgen vanaf juli met 10 cent per uur en er werden afspraken gemaakt over hogere uitkeringen en een hogere tussenkomst voor het trein-, tram- en busticket van de werknemers. Er mogen ook meer overuren worden gemaakt en er is een soepele regeling voorzien voor SWT (brugpensioen) en landingsbanen.

De socialistische vakbond keurde het ontwerp evenwel af. “Het njet van het ABVV lag aan twee punten”, zei algemeen secretaris Miranda Ulens. Ten eerste was er de marge van 1,1 procent voor loonopslag, die voor de achterban te beperkt was. Rest nog een tweede punt: de minimumlonen. In het loonakkoord staat dat die ook met 1,1 procent zouden stijgen, maar dat is voor de socialistische bond veel te weinig.

Minimumlonen

Daarop kwam de regering aan zet. Die zette de maximale loonnorm van 1,1 procent door. Binnenkort zal daarover een koninklijk besluit worden gepubliceerd. De sociale partners dienden de rest van het ontwerp van loonakkoord zelf binnen de NAR op te lossen. Dat is nu dus gebeurd. Er werden verschillende cao’s en adviezen geparafeerd. Eens het KB over de 1,1 procent extra loon rond is, worden de cao’s ook officieel ondertekend. “Dat KB is klaar en zal zo snel mogelijk naar de regering worden gebracht”, zegt minister van Werk Kris Peeters. Hij zal de cao’s ook snel “algemeen bindend verklaren”.

Idem voor de welvaartsvastheid. De sociale partners hebben een advies uitgebracht over de besteding van de welvaartsenveloppe. Ook dat zal de regering zo snel mogelijk in KB gieten, zegt Peeters. Er zijn tenslotte nog een aantal wetsaanpassingen nodig. Daar wordt momenteel de laatste hand aan gelegd, besluit de minister.

Het is ook de bedoeling dat de minimumlonen in juli met 1,1 procent stijgen. Nochtans heeft de socialistische vakbond daarvoor geen mandaat van zijn achterban. Maar de komende maanden zal daar verder over onderhandeld worden, zo klinkt het. En een werkgroep gaat morgen al van start om zoals gepland het minimummaandinkomen “aanzienlijk” te verhogen. Dat moet het ABVV over de streep halen om toch groen licht te geven voor hogere minimumlonen vanaf juli.