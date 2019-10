Sociale onrust in taxisector: acties komende weken niet uitgesloten LH

02 oktober 2019

11u18

Bron: Belga 0 Er is sociale onrust in de taxisector. Acties de komende weken zijn niet uitgesloten, zo melden de vakbonden. Aanleiding is ontevredenheid over het loonoverleg. "Voor sommige chauffeurs stellen de werkgevers een stijging voor van de lonen met 80 cent, per maand. Dat is om te lachen", aldus Erik Maes van de socialistische transportvakbond BTB.

Bonden en werkgevers uit de sector onderhandelen over een nieuwe cao. Dat overleg is evenwel afgesprongen. Breekpunt is de lonen. De werkgevers stellen een verhoging voor van de ARAB-vergoeding, een dagelijkse nettovergoeding voor de taxichauffeurs. "Omgerekend op maandbasis betekent dat een verhoging met 80 cent voor sommigen, voor anderen met 20 à 25 euro. Wij vragen voor iedereen een nettoverhoging met 30 à 35 euro netto", aldus Maes.

Op 14 oktober zitten bonden en werkgevers opnieuw samen. In afwachting consulteren de vakbonden hun achterban. "Mogelijk wordt tot acties beslist", zegt Maes. Een stakingsaanzegging is alvast ingediend.

In België zijn zowat 7.000 taxichauffeurs actief.