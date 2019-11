Sociale onrust bij Proximus houdt aan: 37 winkels gesloten door staking LH

29 november 2019

12u58

Bron: Belga 0 De sociale onrust bij Proximus houdt aan, ook nu directie en vakbonden weer praten over aanpassingen aan het herstructureringsplan. Over het hele land zijn vandaag 37 van de ruim 200 Proximus-winkels gesloten door staking.

In Vlaanderen zijn acht Proximus-winkels dicht: in Brugge, Aalst, Oostende, Antwerpen, Hasselt, Diest, Mol en Leuven. Net als de voorbije dagen is de hinder dus het grootst in het zuiden van het land. De stakingen vallen net op de belangrijke koopjesdag Black Friday.



Proximus benadrukt wel dat klanten zich geen zorgen hoeven te maken over online bestellingen, want de thuisleveringen lopen zoals gepland.

Lees ook: Fransman Guillaume Boutin aan het roer van Proximus: het digitale in de vingers, het Nederlands (nog) niet