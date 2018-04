Sociale onrust bij Lidl blijft duren: opnieuw 70 winkels dicht door staking TTR

26 april 2018

09u21

Bron: Belga 4 Ook vandaag zijn een zeventigtal van de circa driehonderd vestigingen gesloten, meldt een woordvoerster van de supermarktketen. De acties ontstonden gisteren spontaan na mislukt sociaal overleg over de werkdruk in de winkels.

"De situatie kan deze ochtend nog in de twee richtingen evolueren", zegt woordvoerster Isabelle Colbrandt. Lidl is van plan om een lijst op zijn website te publiceren van winkels waar de klant wel nog terecht kan. Verder hoopt de directie dat de gesprekken met de vakbonden snel kunnen worden hervat. Voorlopig is er geen overleg gepland.