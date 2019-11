Sociale onrust bij Carrefour: winkels openen op 6 december twee uur later LH

28 november 2019

15u26

Bron: Belga 0 Bij supermarktketen Carrefour dreigt sociale onrust. Dat blijkt uit een pamflet van de socialistische bediendebond. Er is een nijpend personeelstekort en een gebrek aan organisatie, klaagt de vakbond. Een eerste actie is gepland op sinterklaasdag 6 december. Die dag zullen de winkels twee uur later de deuren openen.

In 2018 vond een herstructurering plaats bij Carrefour. Daarbij verloren 950 mensen hun baan. Er werd ook een nieuw commercieel project opgestart, inclusief een nieuwe arbeidsorganisatie. Maar dat leidt tot “ontreddering” bij het personeel, schrijft de BBTK in een pamflet.



De vakbond spreekt van “wantoestanden”, met een overvloed aan studenten, een gebrek aan opleiding, assistenten die de job van manager uitoefenen, basiswerknemers die worden ingezet als invallers en een “schrijnend” gebrek aan personeel. “Met winkels die zo slecht georganiseerd zijn, kunnen we onmogelijk de eindejaarsperiode aanvatten”, aldus de BBTK.



Nog volgens de vakbond blijft de directie doof voor de verzuchtingen van het personeel. Een geplande vergadering in december is uitgesteld.



De vakbond vraagt dat de directie de eisen van de werknemers aanhoort. Een eerste actie is gepland op 6 december: de hypermarkten van de keten zullen twee uur later openen, om 11 uur. Als de werknemers niet gehoord worden, aldus de BBTK, kan de beweging “harder worden”.