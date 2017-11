Sociale inspectie stelt tal van inbreuken vast in vleesverwerkende sector in Wallonië Redactie

Bron: Belga 0 De sociale inspectie heeft in het kader van de strijd tegen sociale dumping een reeks gezamenlijke controles uitgevoerd in de vleesverwerkende sector in Wallonië en in Luxemburg. In totaal werden in Wallonië 21 bedrijven gecontroleerd, en daarvan bleken slechts drie bedrijven en één zelfstandige in orde. Dat blijkt uit een persbericht van het secretariaat-generaal voor de Benelux.

De controles vonden plaats in Bastenaken (zeven bedrijven), Rochefort (drie bedrijven) en Ciney (elf bedrijven), goed voor 176 werknemers en drie zelfstandigen. Slechts een kleine minderheid bleek volledig in orde. De inbreuken hadden betrekking op het ontbreken van aanwezigheidsregistratie, inbreuken op het werkreglement, het niet-respecteren van wetgeving van de RVA, uitbetaling van lonen, enzovoort.

In het Groothertogdom Luxemburg werden drie bedrijven gecontroleerd. Daar werden inbreuken vastgesteld op vlak van arbeidscontracten, niet-concurrentiebeding, uitbetaling van lonen, registratie van arbeidstijd...

De gezamenlijke controle is een concrete uitwerking van de afspraken die België, Nederland en Luxemburg maakten tijdens de sociale top in 2014, en de top van de eerste ministers in 2015 en 2017. Eerder werden al gezamenlijke inspecties uitgevoerd tussen België en Nederland bij uitzendkantoren actief in de bouwsector. Nu hadden België en Luxemburg vooraf gegevens uit hun databank uitgewisseld voor een gezamenlijke risicoanalyse.

"Daarbij kwamen onregelmatigheden aan het licht rond mogelijke inbreuken op de sociale wetgeving. Dit gaf aanleiding om ter plaatse gericht te controleren op de correcte naleving van de wetgeving rond minimumlonen, arbeidstijd, sociale zekerheid, belastingen en de wetgeving over uitzendarbeid".