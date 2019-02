Sociale huisvestingsmaatschappijen gestimuleerd om meer zonnepanelen te plaatsen

08 februari 2019

Sociale huisvestingsmaatschappijen die zonnepanelen plaatsen, kunnen hun investeringskost in de huurprijs verrekenen. De sociale huurders zelf krijgen in ruil een lagere energiefactuur. Dat staat in een ontwerpbesluit dat de Vlaamse regering vandaag heeft goedgekeurd op voorstel van Minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA). Zo krijgen de huisvestingsmaatschappijen een duwtje in de rug om meer zonnepanelen te plaatsen.