Sociale huisvesters lopen 3,2 miljoen euro mis: "Huurders verdwijnen met noorderzon en je kan fluiten naar je geld" Sven Ponsaerts

07 maart 2019

00u00 1 Ze verdwijnen met de noorderzon of ze worden onvermogend verklaard, en dus kunnen of willen steeds meer huurders hun sociale woning niet meer betalen. In 2017 zagen de socialehuisvestingsmaatschappijen een recordbedrag van 3,2 miljoen euro de prullenmand ingaan. "Zorgwekkend: de belastingbetaler draait hiervoor op."

Wie een sociale woning huurde, betaalde daar in 2017 gemiddeld 303,60 euro per maand voor. Alles samen hadden de socialehuisvestingsmaatschappijen dus ruim 642 miljoen euro huurgeld moeten opstrijken - in een wereld waarin alle 144.000 huurders netjes elke maand betalen, althans. Maar dat is allesbehalve het geval, en dus waren er in totaal voor 15 miljoen euro aan achterstallen. Van dat bedrag werd 3,2 miljoen euro definitief afgeboekt - gewoon beschouwd als verlies, dus. Nooit eerder was dat zoveel. In vijf jaar tijd liepen de 90 maatschappijen al 13 miljoen euro aan huurinkomsten mis.

"Zorgwekkend", zo vindt Vlaams Parlementslid Marc Hendrickx (N-VA). "Huisvesters lopen steeds grotere bedragen mis. Huurders verdwijnen met de noorderzon of worden insolvabel verklaard. Hun achterstallige huurgelden worden dan definitief uit de boeken geschreven." Volgens Hendrickx is het belangrijk om de wanbetalers "van zeer nabij te volgen en de achterstallen zeker niet te laten oplopen".

Dat kunnen de huisvestingsmaatschappijen met dezelfde 'wapens' als een privéverhuurder: van een eenvoudige ingebrekestelling over een vrijwillig afbetalingsplan tot een dagvaarding en in extremis zelfs uitzetting via de vrederechter.

Kwetsbaar

Al is het niet zeker of dat laatste vaak gebeurt, want het kabinet-Homans heeft daarover geen cijfers. Bij de Gentse maatschappij WoninGent springen ze alvast voorzichtig om met uithuiszettingen. Nochtans liep de achterstand daar in 2017 op tot ruim 1,58 miljoen euro, ofwel 4,6% van alle huurinkomsten. "Wij kennen relatief hoge betalingsachterstanden, waarvan een groot deel bij vertrokken huurders zit en dus moeilijk te recupereren is", zegt woordvoerder Arno Morsa. "Wij hebben een zeer arm en kwetsbaar huurderspubliek, waarbij enige voorzichtigheid geboden is." Sinds een klein jaar trekt WoninGent toch naar de vrederechter, als 'zachte' maatregelen zoals automatische betalingsherinneringen niet werken. "In eerste instantie voor een verzoeningszitting - een aanpak die vaak succesvol is. Om menselijke drama's te voorkomen, is er ook een samenwerking met OCMW Gent."

N-VA'er Hendrickx pleit toch voor "een correct beleid ten aanzien van wanbetalers". Want uiteindelijk draait de belastingbetaler ervoor op, via de Vlaamse begroting, zegt hij. "Sommige maatschappijen lieten maar begaan, omdat ze sociale huisvesting als 'laatste strohalm voor de sukkelaars' zagen. Die situatie is gelukkig al fel verbeterd."