Sociale dumping in Gentse haven: Slovenen slapen zonder stroom of verwarming boven kantoren transportbedrijf SPS HA

26 november 2018

15u03

Bron: Belga 1 Bij een controle in de Gentse haven zijn twintig vrachtwagens in beslag genomen bij een transportbedrijf dat verdacht wordt van sociale dumping, die naar schatting 2 miljoen euro vermogensvoordeel opleverde. Dat meldt het Gentse arbeidsauditoraat. Het bedrijf werkte met Slovenen, die 7 dagen op 7 tot 12 uur per dag werkten, en verbleven in een conciërgewoning zonder elektriciteit en verwarming of sliepen op matrassen boven de kantoorruimte.

De controle gebeurde gisteren bij het bedrijf Cartec aan de Veeweg in de Gentse haven. Volgens het onderzoek werkte de transportonderneming met schijnzelfstandigen en ten onrechte vanuit Slovenië gedetacheerde werknemers, zegt het arbeidsauditoraat.

Twee miljoen euro

“De chauffeurs verbleven op het terrein in een conciërgewoning zonder elektriciteit en verwarming alsook op matrassen boven de kantoorruimte. Zij werkten a rato van 11 à 12 uur per dag en dit 7 dagen op 7. Officieel wordt de activiteit vanuit Slovenië georganiseerd, maar de controle toont aan dat alles vanuit België geregeld en geleid wordt, met ontduiking van de Belgische arbeids- en socialezekerheidsregels tot gevolg.”



Het arbeidsauditoraat raamt het vermogensvoordeel aan ontdoken lonen en sociale zekerheidsbijdragen op 2 miljoen euro. Het bedrijf en de Sloveense zaakvoerder worden verdacht van mensenhandel en inbreuken op het Belgisch arbeids- en socialezekerheidsrecht. Ook werd een aantal inbreuken op de vervoerswetgeving vastgesteld waarvoor een bedrag aan onmiddellijke inningen van 23.000 euro werd uitgeschreven.

Statuut van slachtoffer mensenhandel

De chauffeurs van het bedrijf kregen het statuut van slachtoffer van mensenhandel aangeboden, maar geen van hen wenste daarop in te gaan. Ze werden verhoord en kregen daarna opvang in betere omstandigheden. De twintig vrachtwagens worden in beslag gehouden op het bedrijfsterrein zelf, dat verzegeld werd.

Aan de actie namen de Gentse en Antwerpse scheepvaartpolitie deel, samen met de federale wegpolitie Oost-Vlaanderen en verschillende sociale inspectiediensten.