Sociale dumping in Gentse haven: Slovenen slapen zonder stroom of verwarming boven kantoren transportbedrijf SPS

26 november 2018

15u03

Bron: Belga 0 Bij een controle in de Gentse haven zijn gisteren twintig vrachtwagens in beslag genomen bij een transportbedrijf dat verdacht wordt van sociale dumping, die naar schatting 2 miljoen euro vermogensvoordeel opleverde.

Het bedrijf werkte met Slovenen, die 7 dagen op 7 tot 12 uur per dag werkten, en verbleven in een conciërgewoning zonder elektriciteit en verwarming of sliepen op matrassen boven de kantoorruimte.