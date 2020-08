Sociale bubbel van vijf blijft ondanks kritiek, maar bestaat die bubbel ook in onze buurlanden? HLA AW

20 augustus 2020

12u20 570 De bubbel van vijf blijft, dat heeft de Nationale Veiligheidsraad alvast bevestigd aan onze redactie. Nochtans was er in de aanloop naar de Veiligheidsraad veel kritiek op het inperken van de sociale contacten. In onze buurlanden is er van ‘bubbels’ alvast geen sprake, en ook elders in Europa gelden bijna nergens dezelfde strenge maatregelen als bij ons.



Nederland

In Nederland - waar de R-waarde al weken boven de 1 zit - was er aanvankelijk van ‘bubbels’ geen sprake. Maar gezien het aantal nieuwe besmettingen er aanzienlijk stijgt, introduceerde de Nederlandse premier Mark Rutte recent enkele nieuwe maatregelen waaronder een variant van de Belgische bubbel. Als mensen thuis gasten ontvangen, moeten ze dat aantal tot maximaal zes beperken. Daarnaast geldt één gouden regel: afstand houden. Iedereen die niet tot éénzelfde huishouden behoort, moet er steeds minstens 1,5 meter afstand houden. In principe geldt dat ook op café en restaurant, waar je enkel met je eigen huishouden een tafel mag delen. Mondmaskers zijn er enkel verplicht op het openbaar vervoer, en er staat geen limiet op het aantal personen dat samen mag komen in privésfeer. Evenementen die een ‘gezondheidscheck’ uitvoeren, krijgen ook geen limiet op het aantal aanwezigen.

Duitsland

Ook in Duitsland, waar aantal nieuwe besmettingen ook weer lichtjes aan het stijgen is (R-waarde van 1,04), is de anderhalvemeterregel samen met de mondmaskerplicht veruit de belangrijkste maatregel. In het openbaar moet iedereen er steeds 1,5 meter afstand van elkaar bewaren. Op het openbaar vervoer en in winkels is het verplicht een mondmasker te dragen. Private bijeenkomsten moeten gelimiteerd worden “zodat alle aanwezigen steeds 1,5 meter afstand kunnen bewaren”. Sinds eind juni staat er geen limiet meer op het aantal contacten. Wel zijn grote evenementen er tot oktober verboden.

Frankrijk

De Franse regering (R-waarde van 1,33) roept iedereen op om zijn of haar contacten zoveel mogelijk te beperken, maar legt geen limiet meer op. In het openbaar zijn samenkomsten met meer dan tien personen verboden, en wordt er aan iedereen gevraagd om steeds minstens 1 meter afstand te bewaren. In open lucht mogen tot 5.000 toeschouwers aanwezig zijn bij sport- of culturele evenementen. Op heel veel openbare plaatsen, in winkels, op café of restaurant en op het openbaar vervoer is het dragen van een mondmasker verplicht voor iedereen ouder dan 11 jaar.

Luxemburg

Luxemburg (120,1 besmettingen per 100.000 inwoners) doet het slechter wat het aantal nieuwe besmettingen betreft. Toch gelden er minder strenge maatregelen dan in eigen land. De overheid vraagt er weliswaar om het aantal contacten te beperken, maar er wordt geen limiet opgelegd van het aantal personen dat iemand mag zien. Ook hier gelden enkel de gouden regels: draag een mondmasker en hou afstand. Mondmaskers zijn verplicht voor iedereen ouder dan 6 jaar op het openbaar vervoer, in winkels, en op andere drukke plaatsen waar meer dan 20 personen aanwezig zijn.

