Sociale bubbel drastisch verkleind voor vier weken: dit zijn de regels LH

27 juli 2020

16u21 24 De sociale bubbel wordt de komende weken drastisch teruggeschroefd. V anaf woensdag wordt de bubbel per gezin verkleind van 15 contacten naar 5 vaste personen en dat gedurende minstens vier weken. Kinderen jonger dan 12 tellen niet mee.



Vanaf 29 juli en voor minstens 4 weken lang zullen we sociale bubbel verkleinen. Vanaf woensdag dezelfde 5 personen voor komende vier weken (en per gezin). Kinderen onder 12 jaar oud behoren niet tot deze telling.

“Deze vijf personen zijn mensen buiten je gezin, met wie je contacten onderhoudt en waarbij de veiligheidsafstand niet altijd kan worden gegarandeerd. Uiteraard moet je in om het even welke situatie voorzichtig zijn”, benadrukte de premier.

Als je in contact komt met mensen die geen deel uitmaken van deze nieuwe sociale bubbel, moet je op elk moment de veiligheidsafstand bewaren. “Het is dan altijd raadzaam om een mondmasker te dragen, zelfs als dit, in die gevallen, het absoluut respect van de veilige afstand niet kan vervangen.”

Nauw contact mogelijk

“Sociale bubbel betekent mensen die je mag zien in nauw contact bovenop je gezin. Het gaat om vijf vaste personen gedurende vier weken. Met tien in een restaurant kan dus. We kennen de realiteit. De afstandsregel zal niet altijd gerespecteerd kunnen worden”, antwoordde Wilmès op de vraag van een aanwezige journalist.

De premier wees ook op de individuele verantwoordelijkheid van de burger. “Als we ons aan de regels houden, respecteren en beschermen we anderen”, aldus Wilmès.

Niet-begeleide uitstappen

Niet-begeleide evenementen zoals uitstappen, samenscholingen of ontmoetingen met familie of vrienden mag nog met maximaal tien personen. Ook hier worden kinderen jonger dan 12 niet meegeteld. Ook recepties en banketten moeten beperkt blijven tot 10 personen. Er gelden wel uitzonderingen voor zomerkampen en speelpleinen, aldus Wilmès.