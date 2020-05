Exclusief voor abonnees

Social distancing aan de langste toog ter wereld? Dan blijven er maar 2.000 zitplaatsen van de 4.000 over

Esther De Leebeeck

22 mei 2020

14u25

Als de terrassen van de cafés op de Oude Markt in Leuven terug mogen openen, mits de nodige social distancing, betekent dat een halvering van de normale capaciteit. Van de 4.000 zitplaatsen zullen er dan nog 2.000 overblijven. Ook in Antwerpen en Gent willen ze de terrasjes uitbreiden. Rendabel of niet, de horeca pleit ervoor om op die manier te heropenen.