Sociaal werkers kwaad over besparing van 1 miljoen euro: steunpunt Mens en Samenleving staakt tvc

26 november 2019

08u17

Bron: Belga 0 De werknemers van SAM, het steunpunt Mens en Samenleving, staken. Ze voeren straks om 11 uur actie aan het kabinet van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezin, Volksgezondheid en Armoedebestrijding Wouter Beke. Hij wil vanaf januari 1 miljoen euro besparen op de subsidies aan het steunpunt. Het gaat om 27 procent van het budget van SAM.

SAM geeft ondersteuning aan straathoekwerkers, opbouwwerkers, schuldhulpverleners, sociale professionals in de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW’s) en jeugdhulp en ondersteuners van mensen met een handicap. Deze ondersteuning dreigt ernstig te verminderen of zelfs helemaal te sneuvelen. Tot op heden is het niet duidelijk welke van deze groepen minder ondersteuning zullen krijgen.

De sociaal werkers zijn kwaad over de impact van deze besparing voor mensen in een kwetsbare positie. De werknemers van SAM hebben ook algemene kritiek op de besparingen in de sociale sector.

De werknemers van SAM staken vandaag tegen de besparingen en voeren actie om 11 uur aan het kabinet van Wouter Beke. Na de actie wonen zowat 20 medewerkers en sociaal werkers de commissie Welzijn bij die de beleidsnota van minister Beke zal bespreken.