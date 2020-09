Sociaal toerisme kreeg al 12,5 miljoen euro steun AW

01 september 2020

12u38

Bron: Belga 0 Toerisme Vlaanderen heeft al 12,5 miljoen euro aan steunmaatregelen toegekend. Dat meldt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir. Het geld dient voor sociale kortingen voor mensen in armoede, voor vakantie-organisaties die samenwerken in het netwerk 'Iedereen verdient Vakantie' en om de zorg- en jeugdverblijven in Vlaanderen te ondersteunen.

"Met die middelen geef ik onze toeristische ondernemers een stevige duw in de rug," zegt minister Demir. "Zij verdienen al onze steun want ondanks deze zeer moeilijke periode maken ze het alsnog mogelijk dat kwetsbare groepen net als iedereen kunnen genieten van een deugddoende vakantie of daguitstap." In het najaar volgt nog een tweede uitbetalingsronde.



Van 14 maart tot en met 7 juni moesten zorg- en jeugdverblijven en vakantie-organisaties noodgedwongen de deuren sluiten door de lockdown. De steun dient om die moeilijke periode te helpen overbruggen. 18 Vlaamse zorgverblijven ontvangen samen 2,3 miljoen euro om de vakanties voor mensen met een zorgnood die niet konden plaatsvinden te compenseren. 15 vakantie-organisaties die zich vooral toeleggen op vakanties voor mensen met een beperking ontvangen samen 961.360 euro om de geleden verliezen op te vangen. 348 jeugdverblijven kunnen in totaal rekenen op 5,4 miljoen euro voor het wegvallen van de vele vakanties zoals schooluitstappen. 93 Rap-op-Stap kantoren (laagdrempelige reisbureau's) hebben 372.000 euro gekregen om de voorbije moeilijke periode te overbruggen en ook om de nodige maatregelen en initiatieven te nemen zodat kwetsbare personen ook in de toekomst bij hen terecht kunnen om een vakantie te boeken. 241 toeristische partners binnen het netwerk "Iedereen verdient Vakantie" krijgen 3,1 miljoen euro. Tenslotte krijgen nog 19 projecten onder de noemer #ontdekkingtroef in totaal 356.000 euro subsidie, waarmee 5.524 mensen er even tussenuit konden.

"Het doet me deugd om te zien hoe onze toeristische ondernemers zelfs in moeilijke omstandigheden inspanningen leveren om vakantie mogelijk te maken voor kwetsbare mensen," zegt minister Demir. De zorg- en jeugdverblijven en vakantie-organisaties kunnen ook voor de periode tussen 8 juni en eind augustus op steun kunnen rekenen, kondigt ze aan. Toerisme Vlaanderen zal hen begin september contacteren. Er volgt ook nog een tweede projectoproep #ontdekkingtroef en de vele partners van het netwerk 'Iedereen verdient Vakantie' kunnen rekenen op nog meer middelen om vakanties voor kwetsbare groepen mogelijk te maken, aldus nog Zuhal Demir.