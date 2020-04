Sociaal psychologe geeft tips om de moed erin te houden tijdens de lockdown Daimy Van den Eede An Vroom

13 april 2020

19u05

Bron: VTM NIEUWS 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Veel mensen krijgen het lastig tijdens deze lockdown. Vandaar de ‘Vraag van Vandaag’ van VTM NIEUWS: Hoe houden we de moed erin tijdens de lockdown? We zijn niet gemaakt om afstand te houden. Psychologen vinden de term ‘social distancing’ ongelukkig. We moeten fysiek afstand houden en het sociale moet ons er juist door sleuren.

“Er is harde wetenschappelijke evidentie dat sociale interactie levensnoodzakelijk is voor mensen en dus de gezondheid verbeteren en de levensduur verlengen. Dat is even belangrijk als niet roken, zeg maar”, legt sociaal psychologe Karen Phalet uit.

Daarom blijft het belangrijk om de sociale relaties aan te gaan zonder fysiek contact. “Je moet verbindend werken, dat de boodschap is dat we het allemaal samen moeten doen. Samen die afstand moeten bewaken, en dat dat ook een verschil maakt. Dat we samen het verschil kunnen maken,” aldus Phalet.