Sociaal overleg rond minimale dienstverlening in gevangenissen levert niets op: bonden beraden zich over acties LH

20 januari 2020

17u29

Bron: Belga De vakbonden gaan zich beraden over acties, nu sociaal overleg over de invoering van de minimale dienstverlening in de gevangenissen niets opgeleverd heeft en door minister van Justitie Koen Geens (CD&V) stopgezet werd. Dat is vandaag vernomen van vakbondsman Eddy De Smedt (VSOA).

Hoe die acties er precies uit zouden kunnen zien is nog niet duidelijk. Minister Geens was bij de laatste vergadering, zonder de sociaal bemiddelaar, volgens De Smedt niet aanwezig.

"De vergadering van vandaag is de schande voorbij. De minister is zelf geen uitleg komen geven en de overheid wil de zwarte piet in de schoenen van de vakbonden schuiven", zegt De Smedt. "Wij zouden niet actief meegewerkt hebben, terwijl wij juist zelf ook een plan hebben voorgelegd. Maar we hebben niet eens de kans gekregen om dat uit te leggen. De overheid is bezig met een dictatuur en wil en zal haar eigen plan doordrukken.”

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) benadrukte vorige week dat hij veel heeft geïnvesteerd in het sociaal overleg over de invoering van de minimale dienstverlening in de gevangenissen. "Ik ben geduldig, maar er zijn limieten", verklaarde de minister donderdag in de Kamer.